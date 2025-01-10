Kayak Pistinde Drift Faciası

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Kayseri'de, sürücü cipiyle drift atmak için gittiği Erciyes'te, kayak pistinde kara saplandı.

İddiaya göre, arkadaşlarıyla Erciyes Kayak Merkezi'ne drift atmak için giden F.E'nin kullandığı 38 NR 556 plakalı cip Tekir Kapı'da bulunan pistte kara saplandı.

Kendi çabalarıyla aracı bulunduğu yerden çıkartamayan F.E. ve arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve aracı kurtarmak için çekici sevk edildi.

Cip, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Ekipler araç sahibine cezai işlem uyguladı.