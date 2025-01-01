Kayak ve Denizde Yeni Yıl Kutlaması

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Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde bir araya gelen vatandaşlar yüksek kesimlerde kayak yapıp ardından sahilde denize girdi.

İlk olarak Anamur ilçesi Avanoz Yaylası'nda bir araya gelen vatandaşlar yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından yaylanın beyaza bürünen alanlarında kayak yaptı.

Burada karın keyfini çıkaran vatandaşlar, daha sonra Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesi'nin sahil bandına indi.

Güneşli havada denize giren vatandaşlar yeni yılın ilk gününü kutlayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.