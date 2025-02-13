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Kaybolan Çocuk Ölü Bulundu

Kaybolan Çocuk Ölü Bulundu

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'in cesedi bulundu.

13.02.2025 15:46
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin 3 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu çocuk ölü bulundu.

İlçede 3 gün önce ava çıktıktan sonra kaybolduğu belirtilen 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerinin de aralarında bulunduğu 144 kişilik ekip, arama çalışmalarına ormanlık ve çalılık alanda devam etti.

Aksüzek'in cansız bedeni, ekiplerce evinin yaklaşık 2 kilometre uzağındaki çalılık alanda bulundu.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

Bölgeye gelerek yetkililerden bilgi alan Isparta Valisi Abdullah Erin, gazetecilere, arama çalışması sonucunda maalesef çocuğun cansız bedenine ulaştıklarını söyledi.

Aksüzek'in ilk kaybolduğu andan itibaren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuyu yakından takip ettiğini belirten Erin, Ankara, Antalya ve diğer komşu illerden personel ile teknolojik cihaz, donanım desteği sağlayan Bakan Yerlikaya'ya teşekkür ettiğini kaydetti.

Arama ekiplerinin yağmur ve kar yağışı altında büyük bir özveriyle çalışmalarını yürüttüğünü dile getiren Erin, çalışmalara katılan AFAD, jandarma ve emniyet teşkilatı, UMKE, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle ile gönüllülere teşekkür etti.

"50 bin dönüm üzerinde bir alanı taradık"

Arama çalışmalarında İHA desteğinin sağlandığını, kadavra köpeklerinin kullanıldığı bilgisini veren Erin, "50 bin dönüm üzerinde bir alanı taradık. Keşke çocuğumuza sağlıklı bir şekilde ulaşabilseydik. Ölüm sebebiyle ilgili Isparta Başsavcılığımız ve Keçiborlu savcılığımız gerekli çalışmayı yürütüyor. Ölüm sebebi netleşir netleşmez bilgiyi kamuoyu ile paylaşacağız. Ölümüyle ilgili bir şüphe olup olmadığı adli soruşturma sonucunda ortaya çıkacak." dedi.

Erin, cesetten örnekler alınacağını ve yanında bulunan telefonun kayıtlarının inceleneceğini dile getirdi.

Aksüzek'in henüz gençliğinin baharında ve hayata yeni başlayacak bir yaşta olduğunu anlatan Erin, "Ailesine, Keçiborlu'ya başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kılıç Köyü Tuzla Mahallesi'nde yaşayan ailenin, 10 Şubat saat 21.35'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusu üzerine, çocuğun bulunması için AFAD koordinesinde arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Keçiborlu, Çocuk, Son Dakika

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