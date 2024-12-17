Kaybolan Dağcı Kurtarıldı

Batman'ın Sason ilçesindeki Mereto Dağı'na tırmanan ve kar yağışı nedeniyle yolunu kaybeden dağcı kurtarıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, amatör dağcılık yapan Mehmetşah Gözen, 15 Aralık'ta Mereto Dağı'na tırmandı.
Bir süre sonra kar yağışı nedeniyle yolunu kaybeden Gözen, telefonla aradığı arkadaşından yardım istedi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından bölgede yürütülen çalışmalar sonucu dağcı bulundu.
Gözen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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