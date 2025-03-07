Kaybolan Mimar Ece Gürel Hayatını Kaybetti

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(İSTANBUL) - İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gitmek için evinden ayrılmasının ardından kaybolan ve 4 gün süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulunan mimar Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ormanlık alanda bulunduktan sonra kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'ndeki tedavisinde uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenmişti. Tedavisi sırasında bir süre kalbi durduğu bildirilen Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü belirtilmişti. Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ederken hayatını kaybettiği öğrenildi.