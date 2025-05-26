Kaybolan Oğul İçin Dava Açtı - Son Dakika
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Kaybolan Oğul İçin Dava Açtı

26.05.2025 15:08
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Güney Kore'de 72 yaşındaki anne, 1975'te kaybolan oğlunun evlatlık verilmesiyle ilgili dava açtı.

Güney Kore'de 72 yaşında bir anne, 1975'te sokakta oynarken kaybolan 3 yaşındaki oğlunun yetkililerce Norveç'e evlatlık verilmesine ilişkin daha önce de benzer olaylarla gündeme gelen Güney Kore hükümeti ve evlat edinme acentesi aleyhine dava açtı.

Choi Young-ja isimli bir anne, Temmuz 1975'te o sırada 3 yaşında olan oğlunun arkadaşıyla oynarken bir ilaçlama kamyonunun püskürttüğü böcek ilacının oluşturduğu bulutu kovalamak için Seul'deki evlerinden dışarı koştuğunu kaydetti.

Oğlunun sokakta koşarken kaybolduğunu ve bir daha ondan haber alamadığını belirten Choi, kocasıyla birlikte yıllarca çocuğunu aradığını anlattı.

Choi, başkent Seul ve çevresindeki bütün polis karakollarını gezdiğini, Güney Kore'nin en büyük evlat edinme kurumlarından Holt Children Services acentesine düzenli olarak gidip oğlunun fotoğraflarını bıraktığını kaydetti.

Bütün çabalarının yanıtsız kaldığını anlatan anne Choi, acenteden her defasında olumsuz yanıt aldığını ifade etti.

Choi, nihayetinde olası bir eşleşme ihtimaline karşı DNA örneğini polis birimlerine teslim etti. Bunun üzerine Choi, oğlunun Aralık 1975'te kaybolmasından sadece beş ay sonra Norveç'e evlatlık verildiğini öğrendi.

Anne, yaklaşık 50 yıl aranın ardından 2023 yılında, 52 yaşına gelmiş oğlu ile kavuştu.

Choi, hükümet ve acenteye dava açtı

Öte yandan Choi, oğlunun Norveç'e evlat verilme işleminin yıllarca ziyaret edip oğlunun fotoğraflarını bıraktığı Holt Children Services isimli acente tarafından yapıldığını öğrendi.

Kurumları 1975'te kaybolan oğlunun bulunması için yasal sorumluluğunu yerine getirmemek ve onu doğrudan devlet kontrolündeki uluslararası evlat edinme sistemine yönlendirmekle suçlayan anne, olaya ilişkin Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde dava açtı.

Güney Kore hükümetine ve Holt Children Services'e dava açan Choi, ayrıca evlat edinme işlemleri sırasında oğlunun kaldığı Suwon kentindeki bir yetimhaneye dava açmaya hazırlanıyor.

Batı'ya evlatlık verilen Koreli çocuklar

Dünyadaki en büyük evlatlık diasporasının, çoğunluğu kız yaklaşık 200 bin Güney Koreli çocuğun Batı'ya evlatlık verilmesi ile oluştuğu düşünülüyor.

Evlatlık verme işlemlerinin en çok yapıldığı 1970 ila 1980'li yıllarda, Güney Kore askeri yönetimleri, artan nüfusla başa çıkma ve ekonomi politikaları çerçevesinde onayladıkları yasalarla yurt dışına evlatlık vermeyi kolaylaştırmıştı.

Bu dönemde velayetini üstlenecek akrabaları olmasına rağmen kimsesiz olarak kaydedilmiş ve yurt dışına evlatlık verilmiş kişiler, Kore'deki biyolojik ailelerine ulaşmakta zorlanıyor.

Konuya ilişkin Avrupa, ABD ve Avustralya'ya evlatlık verilen 367 kişinin şikayetlerinin incelendiği yaklaşık 3 yıl süren soruşturmanın ardından Güney Kore Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 1960 ile 1990 yılları arasında Batı ülkelerine evlatlık verilen yüzlerce kişinin işlemlerinde yapılan usulsüzlük ve suistimalden dönemin hükümetlerinin sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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