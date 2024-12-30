Kayınpeder Gözaltına Alındı

KAYINPEDER GÖZALTINA ALINDI
Antalya'nın Serik ilçesinde damadı Emre Çetin'e ait eczaneye pompalı av tüfeğiyle ateş açıp, kaçan B.V. polis tarafından gözaltına alındı. Gedik Mahallesi'ndeki evinde yakalanan B.V., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayda kullandığı av tüfeği de ele geçirilen B.V., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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