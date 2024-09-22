Kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürdü, 4 parçaya ayırdığı cesedi dereye attı - Son Dakika
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Kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürdü, 4 parçaya ayırdığı cesedi dereye attı

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Edirne'nin Süloğlu ilçesinde kayıp olarak ihbar edilen 58 yaşındaki Şerif Yalçın'ın cesedi, oğlu tarafından öldürülüp parçaladıktan sonra dere yatağına atıldığı ortaya çıktı. Oğul Canberk Yalçın, miras nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf etti.

22.09.2024 16:20
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Süloğlu ilçesi Domurcalı köyünde yaşayan fabrika işçisi Canberk Yalçın, dün sabah saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na evde birlikte kaldıkları babası Şerif Yalçın'ın kaybolduğu ihbarında bulundu. Jandarmanın ifadesine başvurduğu Canberk Yalçın, eşi ile birlikte gece köydeki mevlide gittiklerini, eve döndüklerinde babasının odasının ışığının yanmadığını görünce uyuduğunu düşündüklerini söyledi. Yalçın, sabah kalktıklarında babasının evde olmadığını görünce, kayıp başvurusunda bulunduklarını anlattı. İfadeler üzerine jandarma ekipleri köy ve çevresinde arama çalışması başlattı. Çalışmalara, kayıp ihbarında bulunan oğlu Canberk Yalçın da katıldı ancak aramalardan bir sonuç alınamadı.

JANDARMA HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

Jandarma, Canberk Yalçın'ı, şüpheli hareketleri ve çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına aldı. Canberk Yalçın, sorgusunda, babasını tabanca ile öldürdükten sonra baltayla parçalara ayırıp köy yakınlarındaki dere yatağına attığını söyledi. Jandarma ekipleri bugün saat 03.00 sıralarında Şerif Yalçın'ın 4 parçaya ayrılmış cesedini dere yatağında buldu. Canberk Yalçın'ın babasının kanının bulaştığı elbiselerini de eve getirip yakmaya çalıştığı belirlendi.

"MİRASIN BÖLÜNMESİNDEN KORKTUM"

Canberk Yalçın'ın ifadesinde, eşinden boşanan babasının başka bir kadınla evlenmek istediğini ve köyde değeri yüksek olan 6 dönüm tarlanın mirasının bölünmesi korkusu ile cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Canberk Yalçın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürdü, 4 parçaya ayırdığı cesedi dereye attı
Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Cinayet, Süloğlu, Edirne, Güncel, Miras, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürdü, 4 parçaya ayırdığı cesedi dereye attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Halil Bal:
    adam cagız yillaca celladını büyütüp beslemis 49 0 Yanıtla
  • Mehmet Tok:
    Miras birtek sana kaldı, güle güle harca 39 1 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    bunu Birgün de çözüyorlar günlerdir narinin olayını uzatiyorlar 26 3 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Allah evladın bile hayırlısını versin işte hayırsız evlat 27 0 Yanıtla
  • İlyas Sarı:
    Ne kadar hayırlı evlatmış 18 0 Yanıtla
  • muzaffer doğan:
    Allah'ım evladında hayırlısını versin 12 0 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Oysa sen doğduğunda sevinçten havalara uçmuştur garip baban, ama sen onu hunharca parçalara bölerek nehre atabildin hain evlat. Yersin şimdi mirası kodeste. 12 0 Yanıtla
  • Ahmet Önerge:
    Siyasi destek olmayınca, hemen çözüldü. Biricik narin, neden hâlâ çözülemedi. Milletvekili Galip ensarioğlu’nun da bilgisine başvuruldu mu? Açıklanmaması gereken şeyler var derken, neyi anlatmak istemişti. 3 2 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    ....Oysa sen doğduğunda sevinçten havalara uçmuştur garip baban, ama sen onu hunharca parçalara bölerek nehre atabildin hain evlat. Yersin şimdi mirası kodeste!. 2 1 Yanıtla
  • cennetatakum samsun:
    Cezaevleri 7/24 hizmet var, hizmetde sınır yok.....Allah islah etsin... 2 0 Yanıtla
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