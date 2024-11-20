Kayıp Depremzedeler İçin Soruşturma Süreci - Son Dakika
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Kayıp Depremzedeler İçin Soruşturma Süreci

Kayıp Depremzedeler İçin Soruşturma Süreci

İçişleri Bakanı, 75 kayıp depremzedenin arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı; aileler ise tepki gösterdi.

20.11.2024 17:41
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 6 Şubat depremlerinde kaybolan 75 kişinin arama çalışmalarının hala devam ettiğini açıklamasının ardından açıklama yapan Adalet Peşinde Aileleri Platformu, "Neden bu insanlar hala bulunamadı" diye sordu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Şubat depremlerinde 75 depremzedenin arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yerlikaya, "Asrın Felaketi olan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden; 14 milyon insanımız derinden etkilendi. 53 bin 725 can kaybı yaşandı, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremden sonra 161'i çocuk, 379'u yetişkin 540 depremzede hakkında kayıp müracaatı yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, DNA eşleşmesi, ölüm tespiti ve ölüm karinesi düzenlendi. Bu çalışmalar sonrası 13 Kasım 2024 tarihi itibarıyla 30'u çocuk, 45'i yetişkin olmak üzere toplam 75 depremzedenin arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları devam eden 75 depremzedenin 50'si Türk vatandaşı, 25'i yabancı uyrukludur" dedi.

"Deprem davalarında adalet ne zaman tecelli edecek?"

Yerlikaya'nın konuşması sonrasında Adalet Peşinde Aileleri Platformu, sosyal medya hesabı üzerinden konuya tepki gösterdi. Platformun açıklaması şöyle:

"21 ay sonra hala kayıplarımız var: Neden?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat deprem kayıplarına ilişkin '30'u çocuk, 45'i yetişkin olmak üzere toplam 75 depremzedenin arama çalışmaları devam ediyor' bilgisini paylaştı.

Arama çalışmalarının 21 ay sürmesi, koordinasyon eksikliği, yetersiz kaynak kullanımı ve şeffaflık sorunlarını gündeme getiriyor.

Soruyoruz: Neden bu insanlar hala bulunamadı?, 21 ayın sonunda depreme dair kaç dava açıldı? Kaçının 'daha' soruşturması bitmedi? 11 ilde 53 bin insanın öldüğü depremde sadece 42 kamu görevlisi mi yargılanıyor? Firari suçluları ne zaman mahkemeye çıkaracaksınız? Deprem davalarında adalet ne zaman tecelli edecek? Yetkililer, bu sorulara yanıt vermek ve sorumluluk almak zorunda."

Kaynak: ANKA

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