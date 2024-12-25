Kayıp Genç Bulundu

Güncel

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kayıp ihbarı yapılan genç bulundu.

Gelintepe köyünde ikamet eden S.Ç'den (18) dün öğleden sonra evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alamayan yakınları durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonucu S.Ç. Hun mezrası mevkisinde bulundu.