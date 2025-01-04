Kayıp Genç Gölette Bulundu

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(ANKARA) - Niğde'nin Çiftlik ilçesi Azatlı Kasabası'nda 26 Aralık 2024 tarihinde kaybolan gencin cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşıldı. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yürütülen çalışmalar neticesinde, 04 Ocak 2025 tarihinde saat 08.00'de gölette kayıp şahsın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.

Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı Kasasbası'nda 26 Aralık 2024 tarihinde kaybolan O.Ş.D'nin cansız bedeni bugün sabah saatlerinde gölette bulundu. Niğde Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Çiftlik ilçesi Azatlı Kasabası'nda 26 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen kayıp olayıyla ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde, 04 Ocak 2025 tarihinde saat 08.00'de gölette kayıp şahsın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

Arama-kurtarma çalışmalarına ilk günden itibaren büyük bir özveriyle katılan Niğde İl AFAD Müdürlüğü, Jandarma ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri; Aksaray, Kayseri, Karaman ve Nevşehir AFAD İl Müdürlüklerinden gelen arama-kurtarma ekipleri; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri; Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı JAK timi, SAK ekibi, köpekli arama-kurtarma timi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teşekkürlerimizi sunarız.

Valiliğimizce bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmamasını temenni eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz."