Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki genç için arama çalışması yapılıyor.

İlçede yaşayan Ahmet A'nın (21), 11 Ekim'de evden çıktıktan sonra dönmemesi ve telefonuna ulaşılamaması üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri tarafından gencin en son görüldüğü Kızılüzüm Mahallesi civarında arama çalışması başlatıldı.

Görgü tanıklarının bu kişiyi bisikletle geçerken gördüğünü söylemesi sonrası söz konusu bisiklet terk edilmiş halde bulundu.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.