Kayıp Genç Kızın Ölümü: Dayısı Tarafından Cinsel İstismara Uğradı, Betona Gömüldü - Son Dakika
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Kayıp Genç Kızın Ölümü: Dayısı Tarafından Cinsel İstismara Uğradı, Betona Gömüldü

Kütahya'da 1 yıldır kayıp olan Nagihan Uyğur'un, dayısı Yaşar T. tarafından cinsel istismara uğrayıp öldürüldüğü ve cesedinin beton dökülerek kapatılmış bir kuyuya atıldığı belirlendi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı, 8'i tutuklandı. Nagihan'ın ailesinin geçmişte de cinayet soruşturmalarıyla bağlantılı olduğu öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

11.05.2025 00:09
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1)1 YILDIR KAYIP OLAN NAGİHAN DAYISI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLÜP, ÜZERİNE BETON DÖKÜLMÜŞ

KÜTAHYA'da 1 yıldır kayıp olan Nagihan Uyğur'un (19), dayısı Yaşar T. (41) tarafından cinsel istismara uğrayıp, ardından öldürülüp, birlikte oturdukları evin girişindeki kuyuya atıldığı ortaya çıktı. Üzeri betonla kapatılan kuyuda yapılan kazı çalışmasında genç kızın cesedi bulunurken, Nagihan Uyğur'un babası Mehmet Uyğur'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklu olan dayı Yaşar T.'nin de aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı, 8'i tutuklandı.

Kütahya'da H.E.T. (22), Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne başvurarak kardeşi Nagihan Uyğur'un yaklaşık 1 yıldır kayıp olduğunu bildirdi. H.E.T., kız kardeşinin en son geçen yıl nisan ayında evden ayrıldığı ve Eskişehir'deki barlarda çalıştığını, o tarihten bu yana ise kendisinden haber alamadığını söyledi.

CESEDİ BETON ATILMIŞ KUYUDAN ÇIKTI

Kayıp başvurusunun ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Aralarında akrabaları ve arkadaşlarının bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesi alındı. Polis ekipleri, Nagihan Uyğur'un iki kız kardeşiyle birlikte anneleri Hatice Uyğur'un cezaevine girmesinin ardından dayısı Yaşar T. ile birlikte kaldığı evde öldürüldüğü bilgisine ulaştı. Börekçiler Mahallesi Dutlu Sokak'taki adrese giden polis ekipleri, 2 katlı binanın giriş katındaki zemininde normal olmayan bir alan tespit etti. Üzeri betonla kapatılan kuyuda Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla polis, AFAD ve olay yeri inceleme ekiplerince yapılan kazıda, kayıp olarak aranan Nagihan Uyğur'un cesedi bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Nagihan Uyğur'un cesedi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Nagihan Uyğur'un cesedinin bulunduğu evin 2024 yılı ağustos ayında 1 milyon liraya başkasına satıldığı tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nagihan Uyğur'un ölümüne ilişki başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Nagihan Uyğur'un dayısı Yaşar T., onun eşi Havva T. (49), imam nikahlı eşi Emine Ç. (35), kayınbiraderi Osman Ç. (37), Havva Eylül T. (40), Fatma Ç. (62), Efe Sıktı T. (20), Halil T. (23) ve Nagihan'ın kız kardeşi G.U. (15) gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 9 şüpheli işlemlerinin ardından Kütahya Adliyesi'ne sevk edildi. Kız kardeş G.U. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

ANNE VE DAYI, KATİL ZANLISI

Öte yandan dayı Yaşar T.'nin Nagihan Uyğur'un babası Mehmet Uyğur'un 2011 yılında Hatay'da öldürmesine ilişkin soruşturmada firari olduğu ve geçen şubat ayında yakalanarak cezaevine konulduğu, aynı soruşturmada Nagihan Uyğur'un annesi Hatice Uyğur'un eşini tabancayla öldürerek toprağa gömdüğünü itiraf ettiği ve 2018 yılında tutuklandığı öğrenildi. Ailenin, 2011 yılındaki cinayetin ardından Gaziantep ve Antalya'dan sonra Kütahya'ya taşındıkları belirtildi.

TOPLANTI VE İNFAZ KARARI İDDİASI

Soruşturmada dosyasındaki ifadelerde, öldürülen Nagihan Uyğur'un, dayısı Yaşar T. tarafından aynı evde yaşadıkları dönem cinsel istimara uğradığı ve bu durumun aile yakınları tarafından da bilindiği öne sürüldü. Ayrıca dayı Yaşar T.'nin biri resmi nikahlı 2 eşinin bu durumu kabullenmediği ve genç kızı evde istemedikleri bilgisine ulaşıldı. İddiaya göre, 2023 yılı eylül ayında Yaşar T. önderliğinde evde bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda, Nagihan Uyğur için 'infaz' kararı alındığı, dayı Yaşar T.'nin tutuklanan diğer akrabalarıyla birlikte genç kızı iple boğduktan sonra kuyuya attığı ve üzerini de betonla kapattığı iddia edildi.

Öte yandan Hatice Uyğur'un 2 kız çocuğu ise savcılık kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teslim edilerek devlet korumasına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayıp Genç Kızın Ölümü: Dayısı Tarafından Cinsel İstismara Uğradı, Betona Gömüldü - Son Dakika

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