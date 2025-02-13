Kayıp Kız Kardeşin Cinayeti Davası - Son Dakika
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Kayıp Kız Kardeşin Cinayeti Davası

Kayseri'de 33 yıllık kayıp kardeşin cinayetinde sanığın yargılanmasına devam edildi, keşif kararı alındı.

13.02.2025 19:48
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Kayseri'de 33 yıldır kayıp kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Y.T, avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Sanık Y.T. savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirtti.

Evlenip Adana'ya yerleşen ve sonrasında eşiyle sorunlar yaşayan kız kardeşini 1992'de iki ağabeyi ve annesi ile gidip Kayseri'ye getirdiklerini dile getiren sanık, ağabeyi M.T'nin kız kardeşini kendi evine götürdüğünü söyledi.

Sonrasında kız kardeşini görmek için ağabeyinin evine gittiğini anlatan sanık, "Kız kardeşimi göremeyince kendisine, 'H.T. nerede?' diye sordum, 'Almanya'ya gönderdim.' dedi. 2-3 hafta sonra tekrar gittiğimde, bu kez, 'H.T'yi öldürdük, denize attım. Bunu hiç kimseye demeyeceksin.' dedi. Ben de korkumdan sadece anneme söyledim. O da başkasına anlatınca zamanla herkes duydu. Ağabeyim, bunun üzerine bana kızarak, 'Sana kimseye söyleme demedim mi? Sen de benim suç ortağımsın.' diyerek beni tehdit etti. Kız kardeşimden 1992 yılından bugüne hiçbir haber yok. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın kız kardeşi S.K. ise daha önce kayıp olan kız kardeşinin nerede olduğunu ağabeyine sorduğunu ifade etti.

Sanık ağabeyinin her defasında farklı cevaplar verdiğini iddia eden S.K, "Yurt dışına gitti, araştırma, yoksa seni de onun yanına gönderirim.' diyerek beni de tehdit etti. Sanık ile diğer ağabeyim M.T, ölen eşimin, 'eve cevapsız telefonlar geliyor' demesi üzerine, beni de öldürmek için araçla tenha bir yere götürmüşlerdi. Önce darbetmiş, kazıp gömecekleri yerde, çevreden motor sesi gelince bu planlarından vazgeçmişlerdi." dedi.

Duruşmada dinlenen 2 tanık ise kayıp H.T'nin gömülü olduğu yeri bildiklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, kayıp kadının gömülü olduğu iddia edilen yerde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Öte yandan, 10 Haziran 2021'de, ağabeyi M.T. ile eski yengesi F.Ö'yü iple boğup cesetlerini bahçedeki tandıra gömen sanık Y.T, bu dosyadan 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapse çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

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