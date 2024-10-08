Kayıp Pelin Karaca\'nın Katili Tutuklandı

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Manisa'da kayıp olarak aranırken Uşak'ta ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Pelin Karaca'yı öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ali U. (37), emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Evli ve çocuk sahibi olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza sonucu öldüğünü iddia etti

Öte yandan zanlı Ali U'nun ifadesinde gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği Pelin Karaca ile aralarının bir süre önce bozulduğunu ve Karaca'nın kendisini terk ettiğini, son görüşmelerinde 21 yaşındaki kadını barışmaya zorladığını, kabul etmeyince de tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Zanlı, Pelin Karaca'nın kaza sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürdü. Tartıştıkları esnada aracının freninin boşaldığını, aracın önünde olan Pelin Karaca'yı altına alarak ölümüne sebep olduğunu anlatan zanlı, Karaca'nın öldüğünü anlayınca panik ve telaşla kadının cenazesini Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alana götürüp gömdüğünü aktardı.

Olay

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 26 Eylül'den bu yana haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın ailesi, polise başvurmuştu. Karaca'nın bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı belirtilen 37 yaşındaki Ali U'yu şüpheli olarak gözaltına almıştı.

Zanlı, ifadesinde Karaca'nın cesedini Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık araziye bıraktığını belirtmiş, şüphelinin tarif ettiği yerde yapılan aramada kadının cenazesi bulunmuştu.