Kayıtlı İstihdamda Önemli Azalma

Güncel

Niğde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Eray Buz, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Buz, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, kayıtlı istihdamın özendirilmesi hakkında açıklamada bulundu.

Sosyal güvenlik sisteminin toplumun tüm kesimlerini doğrudan ilgilendirdiğini aktaran Buz, uluslararası standartların üzerinde kurum vizyonu yakaladıklarını söyledi.

Kayıtlı istihdamın özendirilmesinin önemli olduğunu belirten Buz, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Reformu'nun hayata geçmesiyle atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık. Bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik vererek bu süreçte yüzde 50 olan kayıt dışı istihdam oranını bugün yüzde 27'ye kadar düşürdük."