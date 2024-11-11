Kaymakam Aydın\'dan Öğrencilere Müzik Sınıfı Müjdesi

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Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerine müzik sınıfı sözü verdi.

Kaymakam Aydın, AA muhabirine, okulda düzenlenen bir etkinlikte dinlediği okul korosunu çok beğendiğini belirtti.

Okulun müzik öğretmeni Hande Genç'in olanakları çerçevesinde bir müzik sınıfı oluşturduğunu anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Ancak müzik sınıfının sadece boyasını yapabilmişler ama sınıfta öğrencilere müzik eğitimi verecek herhangi bir enstrüman yok. Kendi olanaklarıyla öğrencileri çalıştırmış ve güzel bir koro ortaya çıkarmış. Okulu ziyaretimde bana koroyu dinlettiler. Beğendim ve etkilendim. Kendilerine bu konuda destek olacağıma söz verdim. Biliyorsunuz bilim ve sanat bir bütündür. Bu öğrencilerimizin gelişimi için bir de Kayseri Bilim Sanat Merkezi'ne gezi düzenleme sözü verdim. Öğretmenimizin benden talep ettiği malzemeleri ve enstrümanları kısa sürede temin edeceğim. Ayrıca okullarımızda yapılan bu tür sanatsal çalışmalara her türlü desteği vermeye hazırım."