Kaymakam Bayram, 2024\'ü Personeliyle Kutladı

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Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, görev başındaki personelin yeni yılını kutladı.

Kaymakam Bayram, yeni yıla görev başında giren jandarma ve polis ekipleriyle bir araya geldi.

Ekiplerin yeni yılını tebrik eden Bayram, "Sizler, halkımızın huzur ve güvenliği için fedakarca çalışıyorsunuz. Yeni yılın sizler ve aileleriniz için sağlık, mutluluk ve başarı dolu olmasını diliyorum." dedi.

Bayram, daha sonra Malazgirt Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.