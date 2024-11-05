Kaymakam İmrak, Öğrencilerle Buluştu

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, öğrencilerle bir araya geldi.
Kaymakam İmrak, Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde "Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu.
Etkinliğe, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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