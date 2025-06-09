Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) AŞ'de sanat ve mesleki eğitim kurslarına kayıtlar başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK kurslarından yararlanmak isteyenler, 10 Haziran itibarıyla kurslara kayıt yaptırabilecek.
Çocuk, genç ve yetişkinlere ücretsiz hizmet verecek kurs için kayıtlar, 30 Haziran'da sona erecek.
???????Kurslar için www.kaymekonline.com adresinden online başvuru yapılabilecek.
Son Dakika › Güncel › KAYMEK Kurslarına Kayıtlar Başladı - Son Dakika
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