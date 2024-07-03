Güncel

Kaynakçı 'Sevgi usta' hikayesiyle kadınlara örnek oluyor

5 çocuk annesi Sevgi Öz: "'Başka iş kalmadı, bunu mu yapacaksın' dediler. Ben de 'yapacağım' dedim"

MERSİN - Mersin'de çocuklarına bakabilmek ve bir meslek sahibi olabilmek için girdiği arayışta yolu MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi ile kesişen Sevgi Öz, önce öğrencisi, şimdi ise ustası olduğu kaynakçılık işindeki azmi ve yeteneğiyle kadınlara örnek oluyor. Mesleğinde artık 'Sevgi usta' olarak tanınan Öz, kimi zaman kaynak atölyesinde, kimi zaman da sahada montaj, söküm, kaynak gibi işleri büyük bir özenle yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinin, 'mesleklerin cinsiyeti olmaz' anlayışıyla hayata geçirdiği meslek edindirme kurslarından Kaynak Eğitimi'ne katılan Öz, aldığı eğitimlerin ardından başladığı kaynakçılık mesleğinde, artık 'Sevgi usta' olarak tanınıyor. Kimi zaman kaynak atölyesinde, kimi zaman da sahada montaj, söküm, kaynak gibi işleri büyük bir özenle yapan Özen, tüm gün akıttığı alın terinin karşılığını, eve götürdüğü ekmekle almanın mutluluğunu yaşıyor. Mesleğinden aldığı cesaretle, artık hiçbir şey için geç olmadığını düşünen Sevgi Öz, sadece ekonomik kazanç elde etmekle de kalmıyor, aklına koyduğu ne varsa bir bir yapmaya başlayarak hayatını dolu dolu yaşıyor.

"İş güvenceli olması beni sevindirmişti"

Kaynakçılık mesleğine başlama serüvenini anlatan 35 yaşındaki 5 çocuk annesi Öz, daha önceleri temizlik, büro gibi işlerde çalıştığını, ancak artık bir meslek sahibi olmak için arayışa başladığını söyledi. Büyükşehir Belediyesinin 'Mersinli Kadın Ustalar' projesinden haberdar olduğunu ve Kaynak Kursu'na katılmaya karar verdiğini ifade eden Öz, "Kayıt olduktan 2 ay sonra beni çağırdılar. İş güvenceli olması da beni sevindirmişti. Kursa başvuran çok kişi olmuş ama sadece ben gittim. Haftada 3 gün süren kursumu hiç aksatmadım. Güzel bir süreçti" dedi.

Kurs sonrası girdiği sınavları da başarıyla geçerek iş arama sürecinin başladığını belirten Öz, bu süreçte de Büyükşehir Belediyesinin kendisini yalnız bırakmadığını ve birçok iş görüşmesi ayarladığını kaydetti. Kursu başarıyla tamamlamasından dolayı firmaların da aradığı kalifiye eleman haline gelen Öz, Büyükşehir Belediyesine de iş için başvurduğunu ve görüşmelerin ardından şubat ayında işe başladığını vurguladı.

"'Başka iş kalmadı, bunu mu yapacaksın' dediler"

Kaynak ustası olmak istediğinde aldığı yorum ve tepkilerin hiçbir zaman kendisini yolundan vazgeçirmediğini belirten Öz, "'Başka iş kalmadı, bunu mu yapacaksın' dediler. Ben de 'yapacağım' dedim. Doğru gördüğüm şeyin arkasından gittim. İyi ki de yapmışım. Gerçekten kendimle gurur duyuyorum. Hem başlamak, hem ilerlemek, hem de başkalarına öneriler vermek ne kadar güzel bir şey" diye konuştu. Öğrendikleriyle asla yetinmediğini ve her gün bilgi ve deneyimine yenilerini eklediğini vurgulayan Öz, "Demirlerin deliklerini açıyorum, kesmeyi, zaviyeli kesmeyi, amper ayarlarını, tel takımını öğrenmeye devam ediyorum. Sahaya da çıkıyorum, parka gidiyorum. Orada çöp kovası montajı, çöp kovası sökümü ve salıncak yapımını gerçekleştiriyorum. Her gören tebrik ediyor ve bu gerçekten çok güzel bir şey" dedi.

"Ehliyetimi de alacağım"

Cesaretinin tüm kadınlara örnek olmasını isteyen Öz, "Ben bir mesleğim olsun istedim. Bu kursun iş garantili olması da beni çekti aslında. Vasfım olsun, düzgün bir yerde bir maaşla çalışayım ve sigortam olsun istedim. O yüzden bu mesleği seçtim. Çocuklarım da gurur duyuyor, 'Annem kendini geliştirmiş, bu yaşta bile ümidini yitirmemiş' diyorlar" şeklinde konuştu. Hiçbir iş için geç olmadığına işaret eden Öz, "Eskiden olsaydı, yaşım geçmiş derdim. 2 ay önce ehliyete yazıldım. Yazılı sınavı geçtim ve direksiyon sınavım var. Ehliyetimi de alacağım" diye konuştu.

"Herkes bana usta diye sesleniyor"

Kaynak yaparken çok mutlu olduğunu ve hiçbir zorluğun kendisini yıldırmadığını dile getiren Öz, "Hiç kimse korkmasın. Bazen şaka gibi geliyor. Daha düne kadar vasıfsız bir elemandım, şimdi ustayım. Herkes bana usta diye sesleniyor. Kimse adımı söylemiyor. İş arkadaşlarım, müdürlerim, amirlerim olsun, herkesten memnunum. Hepsi bana cesaret veriyor. Gelecek olan kadınlar da kesinlikle korkmasınlar. Hangi meslek olursa olsun, erkeği kadını yok. Herkes her işi yapabilir" dedi.

"Kadınların her alanda eğitim almasının yanındayız"

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi Koordinatörü Gül Kadem Maya da Mersinli Kadın Ustalar Projesi'nin ilk mezunu olan Sevgi Öz'ün Büyükşehir Belediyesinde işe başlamasının önemine işaret etti. İlk kadın ustanın belediyede işe başlaması ve güzel övgüler almasının kendilerini gururlandırdığını dile getiren Maya, "Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Sevgi usta ile çalışmak isteyen birçok firma var. Kursiyerlerin çalışma ortamlarını kontrol ediyoruz. Sadece eğitim verip göndermek istemiyoruz. Hem Mersin'de istihdama dokunalım, hem de iş piyasasının ihtiyacını karşılayalım istiyoruz. Kadınların her alanda eğitim almasının yanındayız" diye konuştu.

"Erkek personelimizle aynı performansı sergiliyor"

Park ve Bahçeler Dairesi'nde peyzaj mimarı olarak görev yapan Şeniz İşcan Ateş ise Sevgi Öz'ün işinde oldukça iyi olduğunu belirterek, atölyelerinde bir kadın personelin olmasından dolayı gurur duyduklarını ifade etti. Kadınlara örnek olan Öz'ün, erkek işi olarak adlandırılan tüm kaynak işlerini yaptığını ve algıları yıktığını kaydeden Ateş, şöyle devam etti: "Park ve bahçelerde kullandığımız bank, kamelya, çöp kutusu ve benzeri kent mobilyalarının montajından, kaynak işlerine kadar her türlü işi gerek atölyede gerekse de sahada uygulamalı olarak yapıyor. Erkek personelimizle aynı performansı sergiliyor. Aynı zamanda, erkek ve kadın personelimizin bir arada bu tür zorlu işlerde bile ne kadar uyumla çalıştığının bir örneğini gösteriyor."