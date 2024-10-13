Kayseri Barosu'nda Yeni Yönetim Belirlendi

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YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

Kayseri Barosu Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 2 bin 199 oyun 892'sini alan Murat Tolga Özsoy Kayseri Barosu'nun yeni başkanı oldu. Özsoy'un başkan seçilmesinin ardından kurullardaki sayımlar da sona erdi ve Kayseri Barosu'nun yeni yönetim kurulu belli oldu. Murat Tolga Özsoy başkanlığındaki Kayseri Barosu'nun yeni yönetiminde Özsoy'un listesinden 7 isim yer aldı. Kayseri Barosu'nun yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "Yusuf Dalmaz, Mehmet Özer, Gülen Ay Gök, Vedat Hartoka, Emre Nazlım, Mehmet Soytürk, Narin Boran Elbaşı, Cemil Buğra Yakut, Abdulmetin Yıldırım ve Salim Yüce." Öte yandan, Kayseri Barosu'nun Türkiye Barolar Birliği (TBB) Delegeleri ise, Adnan Danış, Göksel Ulusoy ve Ertan Alev isimlerinden oluştu.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ,