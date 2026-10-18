Büyükkılıç'ten Muhtarlar Günü mesajı: Muhtarlar mahallenin gören gözü - Son Dakika
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Büyükkılıç'ten Muhtarlar Günü mesajı: Muhtarlar mahallenin gören gözü

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Muhtarlar Günü mesajında muhtarların mahalle ihtiyaçlarını bilen ve vatandaşla kamu arasında köprü görevi üstlenen önemli paydaşlar olduğunu vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından biri olan muhtarların vatandaş ile kamu kurumları arasında köprü görevi üstlendiğini belirtti.

Muhtarların, mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen kişiler olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız, mahallelerimizin gören gözü, duyan kulağı, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini bizlere ulaştıran en önemli yol arkadaşlarımızdır. Hemşehrilerimize hizmet götürürken muhtarlarımızla kurduğumuz güçlü iletişim ve istişare kültürünü çok önemsiyoruz. Kayseri'mizin her bir mahallesine hizmet götürürken muhtarlarımızı daima yanımızda görüyor, görüş ve önerilerinden istifade ediyoruz. Muhtarlarımızla el ele, gönül gönüle, ortak akıl ve istişare anlayışı içerisinde şehrimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz."

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlık müessesesine verdiği öneme de dikkati çekerek, 19 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak ilan edilmesinin muhtarlara verilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Büyükkılıç'ten Muhtarlar Günü mesajı: Muhtarlar mahallenin gören gözü - Son Dakika
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