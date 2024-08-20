Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hayvan İşletmelerinin Su Faturalarının Yarısını Karşılıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 9 bin 788 hayvan işletmesinin su faturalarının yüzde 50'sine karşılık gelen 16 milyon 380 bin liranın Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, çiftçiyi ve besiciyi gözeten çalışmalar yaptıklarını, bu kapsamda çeşitli desteklerde bulunduklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin meclis kararı gereğince TÜRKVET sisteminde aktif kaydı ve kendi üzerine su aboneliği bulunan hayvancılıkla uğraşan kişi işletmelerine tahakkuk ettirilen su faturalarının yüzde 50'sinin Kayseri Büyükşehir Belediyesince karşılandığını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Hayvancılığa en büyük desteği bizim dönemimizde veriyoruz. Bu açıdan su paralarının yüzde 50'sini ödüyoruz, üreticimiz yeter ki daha fazla üretsin. Bu kapsamda 9 bin 788 hayvan işletmesi sahibinin faturaların yüzde 50'si Büyükşehir Belediyesince karşılandı. 9 bin 788 besicimiz, 6 milyon 534 bin 980 metreküp su tüketti. 32 milyon 453 bin lirayı bulan su faturalarının toplam 16 milyon 380 bin lirası Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanarak besicilerimize büyük destek sağladık. Bu vesileyle besicilerimiz ve çiftçilerimizle el ele, omuz omuza şehrimizi ve ülkemizi bu alanda çok daha iyi yerlerde getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."