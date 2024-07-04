Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Yaz Kursları Kayıtları Devam Ediyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen yaz dönemi kursları kayıtları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11 birim, 41 tesis ve 55 farklı noktada hizmetlerini sürdüren KAYMEK, sergi, seminer, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler, gezi ve zengin içerikli kurslar düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda, çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen KAYMEK Yaz Kursları için 3 Haziran'da başlayan kayıtlar sürüyor.

KAYMEK'in yaz kurslarına yoğun ilgi sonucu bazı tesislerde kontenjanlar dolarken, 7 tesiste belirli branşlarda kayıtlar sürüyor.

Erkilet, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi, Sümer, TOKİ, Beyazşehir, Göznuru ve Akademi olmak üzere 7 farklı tesiste gerçekleştirilen kayıtlar, ayrıca www.kaymekonline.com adresinden de yapılabiliyor.