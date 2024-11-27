Kayseri'de 107 Mahalle Yolu Açıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarında 107 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 140 personel ve 50 araçla kırsal bölgelerde kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'nin farklı ilçelerinde gece boyu süren yoğun tipi ve kar yağışı koşullarına rağmen ekipler, kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açmayı başardı.

26 Kasım saat 15.00 ile 27 Kasım sabah 09.00 arasındaki 18 saatlik yoğun çalışma döneminde, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Bünyan'da 5, Develi'de 5, Felahiye'de 3, İncesu'da 3, Kocasinan'da 12, Özvatan'da 1, Pınarbaşı'da 30, Sarıoğlan'da 1, Sarız'da 30, Tomarza'da 10, Yahyalı'da 7 olmak üzere 856 kilometrelik yol ağında 107 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Ekiplerin, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Pınarbaşı'da 1, Sarız'da 10 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.