Kayseri'de 14 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de 14 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası alan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de 14 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla saklandığı adreste yakalandı. Kasten öldürme suçundan cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de hakkında 14 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 14 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.'yi (30) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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