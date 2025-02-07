Kayseri\'de 3 Günlük Kar Yağışı Yol Kapattı

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KAYSERİ'de 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Pınarbaşı- Malatya ve Pınarbaşı-Gürün kara yolu ile 22 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kayseri'de 3 gün önce başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Kentte, 22 mahalle yolu ve Pınarbaşı-Malatya, Pınarbaşı-Gürün yolu ulaşıma kapandı. Kentin çeşitli noktalarında belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,