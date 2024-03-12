Kayseri'de 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

Kayseri\'de 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Aydınlıkevler Mahallesi'nde yer alan 3 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen ve elinde yanık oluşan bir bina sakini ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında apartmanın bodrum katında hasar meydana geldi.

12.03.2024 13:46  Güncelleme: 13:46
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Kayseri'de 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Leylak Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen ve elinde yanık oluşan bina sakini N.Ö. (19) ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında apartmanın bodrum katında hasar oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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