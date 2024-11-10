Kayseri\'de 50 Bin Metrekare Yol Yenilendi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 17 mahallede 50 bin metrekare stabilize yolu kilitli parke ile yeniledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerdeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak 17 kırsal mahallede yaklaşık 50 bin metrekare stabilize yol, kilitli parke ile kaplanarak bölgedeki ulaşım kolaylaştırıldı.

Projede kullanılan 30 bin metrekarelik parke, Büyükşehir Belediyesine ait Gülveren Kilitli Parke Üretim Tesisleri'nde üretilerek tasarruf sağlandı.

Su sayaçlarının donma tehlikesine karşı uyarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşan kış mevsimi öncesinde su sayaçları ve tesisatlarının donma tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.

KASKİ kış aylarında hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle su sayaçları ve tesisatlarda oluşabilecek donma riskini engellemek için aboneleri uyardı.

Açıkta bulunan su sayaçları ve boruların soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılarak izole edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Su tesisatları, iklim değişikliklerine karşı korunması en çok önem arz eden donanımlardır. Bu nedenle havaların soğuduğu bu günlerde, açıkta olan su sayaçları ve tesisatta yer alan ana kolon boruları soğuğa karşı yalıtımlı olmadığından suyun kullanılmadığı zamanlarda donmaktadır. Kışın su sayacı ve borularının ısı yalıtım malzemeleriyle kaplanarak korunması gerekir. Olası sayaç donmalarıyla karşı karşıya kalınması durumunda abonelerimizin, sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan abone numaralarıyla 185 Çağrı Merkezini veya 0352 432 0 432 telefon numarasından KASKİ Genel Müdürlüğünü aramaları gerekmektedir."