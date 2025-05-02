Kayseri\'de 750 Bin Fidan Dikildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son 6 yılda 750 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeşil alan miktarını 11 milyon metrekareye çıkaran belediye, kentte kişi başına düşen yeşil alan oranını da 18 metrekareye yükseltti.

Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı için 100 bin yeni fidan hedefi koyarken, yeşil alan oranını da 20 metrekarenin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

2019'da 16,59 metrekare olan bu oran, 6 yılda istikrarlı çevre yatırımları sayesinde arttırılırken, özellikle Erciyes Koç Dağı'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içinde yapılan 180 bin tüplü fidan dikimi, şehirdeki orman dokusuna önemli katkı sağladı.

Büyükşehir Belediyesinin çevre yatırımları 2019-2025 döneminde toplam 1 milyar 109 milyon lirayı aşarken, park sayısı bu sürede 20'den 32'ye çıkarıldı.

Kentleşmenin çevresel etkilerini azaltmak için şehir içi ve kırsalda eş zamanlı ağaçlandırma faaliyetleri sürerken, il genelinde ağaçlandırma alanı 2019 yılında 3,8 milyon metrekareyken, 2025 yılı itibarıyla bu rakam 4,2 milyon metrekareye ulaştı.