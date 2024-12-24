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Kayseri'de AB İşbirliği Toplantısı

Kayseri\'de AB İşbirliği Toplantısı

Kayseri Ticaret Odası, AB ile işbirliğini ve projeleri tartışmak için bir toplantı düzenledi.

24.12.2024 15:53
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından "Kayseri'de AB İşbirliği ve Birlikte Çalışmak" konulu toplantı gerçekleştirildi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odada düzenlen toplantıya, AB Türkiye Delegasyonu İletişim Bölümü Başkanı Müsteşar Ramünas Janusauskas, KTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emre Sönmez, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Borsası ve kentteki kurumların AB ile ilgili temsilcileri katıldı.

Müsteşar Janusauskas, toplantıda, Türkiye AB ilişkileri konusundaki son gelişmeler, AB politikaları ve AB fonları hakkında bilgilendirmeler yaparak katılımcıların sorularını cevapladı.

Toplantıda, Türkiye'de ve Kayseri'de yeni AB projeleri için ortak çalışma yönünde işbirliği imkanları konuşuldu.

Öte yandan, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi Üyesi ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile Janusauskas'ı makamında ağırlayarak istişarede bulundu.

Kaynak: AA

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