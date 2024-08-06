Kayseri'de Ailesi Tarafından Evlatlık Verilen Kadın, Öz Babasını Bıçakla Öldürdü

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Kayseri'de ailesi tarafından teyzesine evlatlık verilen 44 yaşındaki kadının, öz babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.E, müşteki T.E. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık A.E. savunmasında, maktul öz babasını şeker hastalığı nedeniyle daha önce defalarca hastaneye götürdüğünü söyledi.

Olay anını hatırlamadığını öne süren sanık, "Öldürmeyi hiçbir zaman düşünmedim. O an ne oldu bilmiyorum, bir anda oldu." dedi.

Duruşmada dinlenen sanığın öz annesi G.Ö. ise A.E'nin İstanbul'da bulunduğu dönemde psikolojik sorunlar yaşadığını iddia ederek, "İstanbul'dayken peşinde birilerinin olduğunu ve kendisine zarar vereceklerinden korktuğunu söylüyordu. Biz de sağlık durumu nedeniyle hastaneye yatırdık ancak tedaviye devam etmek istemedi." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde A.E, 2 Şubat 2023'te, evlatlık verildiği ve sonradan teyzesi olduğunu öğrendiği T.E. ile karşı dairede oturan öz anne ve babasının evine gitmiş, mutfaktan aldığı bıçakla babası M.Ö'yü öldürmüştü.