Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve DSİ, altyapı ve taşkın su kanallarıyla ilgili istişare toplantısı düzenledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) işbirliğinde şehrin altyapısı ve taşkın su kanallarıyla ilgili yapılması gerekenlerin görüşüldüğü istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı KASKİ ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, kentin altyapısı ve taşkın su kanalları ile ilgili yapılması gerekenler görüşüldü.

Başkan Büyükkılıç, kurumlar arası işbirliğinin önemli olduğunu belirtti.

Toplantıda, şehre hizmet etmek ve çalışmak niyetiyle projeleri gözden geçirdiklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Amacımız altyapıyla ilgili problemleri en aza indirgemek. Taşkın kanallarımızın ıslah projelerini hayata geçirmek, şehrimizde yağışlar sonrası oluşabilecek sıkıntıları yaşatmamak. Bu niyetle gece, gündüz demeden koşturma peşindeyiz. DSİ Bölge Müdürümüze, KASKİ'mizin genel müdürüne, ilgili ekiplerimize, birimlerimize teşekkür ediyorum."