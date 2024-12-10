Kayseri’de Aranan 8 Zanlı Yakalandı

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Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 8 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı. 38 ekip ve 106 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 408 araç ve 4 bin 497 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

Uygulamada 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 8,65 gram uyuşturucu madde, 1 de hacizli belgeli otomobil ele geçirildi.

Öte yandan, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 7 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.