Kayseri'de Balkondan Düşen Kadının Ölümüyle İlgili Eşi Tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de Balkondan Düşen Kadının Ölümüyle İlgili Eşi Tutuklandı

Kayseri\'de Balkondan Düşen Kadının Ölümüyle İlgili Eşi Tutuklandı

Kayseri'de 6. kattaki dairenin balkonundan düşen Tülay Tolu'nun ölümüne ilişkin cinayet şüphesiyle tutuklanan eşi Yasin Tolu hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yasin Tolu, suçsuz olduğunu öne sürdü.

07.08.2024 13:00
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KAYSERİ'de, 6'ncı kattaki dairenin balkonundan düşen Tülay Tolu'nun (34) ölümüne ilişkin cinayet şüphesiyle tutuklanan eşi Yasin Tolu (36) hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen ve suçsuz olduğunu öne süren Yasin Tolu, "Dönüp baktığımda eşim, balkonun küpeştesinin üzerindeydi. Eşimin kendine zarar verme huyu vardı. Ancak intihar edeceği hiç aklıma gelmezdi" dedi.

Olay, 13 Şubat'ta, Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Nural Sokak'ta meydana geldi. Tülay Tolu, 11 katlı binanın 6'ncı katında oturduğu dairenin balkonundan düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tolu, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Yaşadıkları daireye 1 ay önce taşındıkları ve 2 çocuk annesi olduğu belirtilen Tülay Tolu'nun olayın ardından eşi ve yakınlarının ifadesine başvuruldu. Eşi Yasin Tolu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındıktan 1 gün sonra 14 Şubat'ta tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Yasin Tolu hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede ifadesine de yer verilen Tolu, "Dönüp baktığımda eşim balkonun küpeştesinin üzerindeydi. Cam balkonun da kanadını açıp, ipinden tutunduğunu gördüm. Göz göze gelmeden, 'Ne yapıyorsun' bile diyemeden aşağı atladı. Eşimin kendine zarar verme huyu vardı. Ancak intihar edeceği hiç aklıma gelmezdi. Kesinlikle onun ölümünde benim bir suçum yok" dedi.

Öte yandan, iddianamede maktul Tülay Tolu'nun, 13 Şubat'ta alınan ölü muayene ve otopsi raporu ile kesin ölüm sebebinin tespit edilemediğine, sanığın eşini balkondan atıp atmadığına dair kesin sonuçlara ulaşılamadığı ancak maktulün vücudunda çok sayıda düşme dışında ekimoz bulunması nedeniyle de hastane morgunda bekleyen Yasin Tolu hakkında gözaltı kararı verilip, soruşturmanın derinleştirilmesine karar verildiğine vurgu yapıldı. Sanık Yasin Tolu'nun ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

Kaynak: DHA

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