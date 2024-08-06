Kayseri'de Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Kayseri'de beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde'de, Ü.Ö.(58) idaresindeki 38 AKE 903 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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