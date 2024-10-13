Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Kayseri'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. (20) ile K.D. (22), bıçaklanarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili S.E.Ç. (19), A.E.Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20), Ö.F.K. (21) ve N.B.Y. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.E.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Öte yandan, H.K'nin uzman çavuşluğu kazandığı, eğitime gitmeden son kez arkadaşlarıyla bir araya gelmek için evden çıktığı öğrenildi.