Kayseri\'de Bir Kişi Ölü Bulundu

Pençe-Kilit bölgesinde teröristler bir bir yok ediliyor

KAYSERİ'de Abdullah Kızmaz (62), kaldığı apatmanın son katındaki dairede ölü bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi'nde 4 katlı binanın son katında meydana geldi. Abdullah Kızmaz, hareketsiz bulununca durum polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Abdullah Kızmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonrası cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)