Kayseri'de Çakar Araç Ceza Yedi

Kayseri'de çakar tertibatı bulunan otomobilin sahibi ile sürücüsüne 276 bin 344 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesinde denetim yaptıkları esnada çakar bulunan bir otomobili durdurdu.

Ekipler, aracın sürücüsü ile sahibine 276 bin 344 lira idari para cezası kesti.

Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç da 30 gün süreyle trafikten men edildi.