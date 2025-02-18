Kayseri\'de Cinayet Davasında Tutuklu Sanık Sayısı İkiye Yükseldi

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KAYSERİ'de Hasan Hüseyin Ali Ekber Akbulut'un (27) öldürülmesine ilişkin görülen davanın ilk duruşmasında, tutuksuz sanıklardan Mustafa İ.'nin tutuklanmasına hükmedildi. Böylece cinayete ilişkin davada tutuklu sayısı, 2'e yükseldi.

Olay, geçen yıl 17 Haziran'da saat 21.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak'ta meydana geldi. Hasan Hüseyin Ali Ekber Akbulut ile Oğuz İ. ve Mustafa İ. kardeşler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Oğuz İ. ve Mustafa İ., bıçakla Akbulut'u yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akbulut, kurtarılamadı. Oğuz ve Mustafa İ. kardeşler ile olay sırasında yanlarında olan kuzenleri İrem K. gözaltına alındı. Oğuz İ. tutuklanırken, ağabeyi Mustafa İ.'ye ev hapsi verildi, İrem K. ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 3 kişi hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

DAVA BAŞLADI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Oğuz İ. ile tutuksuz yargılanan ağabeyi Mustafa İ. ve kuzeni İrem K. ile ölen Akbulut'un şikayetçi annesi ile ablası hazır bulundu. Tahliyesini isteyen Oğuz İ., "Hasan Hüseyin ağabeyimi darbetti. Ağabeyim Mustafa da ona yumruk attı. Hasan Hüseyin, bıçağını çıkarıp ağabeyime sallamaya başladı. Bıçak yere düştü. Bıçağı aldım. Hasan küfürlerine devam edince keskin tarafını sürttüm. Öldürme amacım yoktu. Belden yukarı salladım. Öldüğünü emniyette öğrendim. Bıçağı bir evin bahçesine fırlattım. Emniyette kendimi korumak amacıyla başka ifade verdim" diye konuştu.

2 TANIK DİNLENDİ

Diğer sanıklarda üzerine atılan suçlamaları reddederek beraatlerini istedi. Ölen Akbulut'un ailesi de şikayeti olduklarını söyledi. 2 tanığın dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, Mustafa İ.'nin 'Kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklanmasına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.