Kayseri'de cinayet sanığına müebbet hapis

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Kayseri'de husumetlisinin babasını silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık U.Y, maktul Y.A'nın müşteki yakınları ve sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorun sanık U.Y, mütalaayı kabul etmediğini ve kasıtlı olarak bir şey yapmadığını iddia etti.

Yaptıklarından pişman olduğunu dile getiren U.Y, "Rahmetliye karşı husumetim yoktu. Onun bana karşı husumeti olabilir. Beni tehdit ettiler. Kastım yoktu. Maktulün öldüğünü Emniyet'e ifade vermeye gittiğimde öğrendim. Yaptıklarımdan pişmanım, affınıza sığınıyorum." dedi.

Duruşmada dinlenen bazı müştekiler, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanık U.Y'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet, D.K'yi yaraladığından "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün, "ruhsatsız silah kullanma" suçundan ise 4 bin 500 lira para cezası verdi.

Duruşmada bazı müşteki yakınları mahkeme heyetinin verdiği kararı alkışladı.

Olay

U.Y, 12 Haziran'da, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak'ta, önce arkadaşı D.K'yi tabancayla yaralamış, ardından aynı silahla oğluyla husumetli olduğu Y.A'yı yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Y.A. kurtarılamamış, U.Y. ise tutuklanmıştı.