Kayseri'de Dolandırıcılık Operasyonu

Kayseri'de düzenlenen operasyonda ucuza arsa satma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ucuza arsa satma vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda G.P, C.Ş, A.M, K.D, A.D, A.K. ve H.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutukladı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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