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Kayseri'de eğitim uçağı acil iniş yaptı - Son Dakika
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Kayseri'de eğitim uçağı acil iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de eğitim için kalkan C-160 uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını bildirdi. Uçakta hafif hasar meydana geldiği, pilotlar ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

25.01.2024 - 10:49,  Güncelleme: 11:12
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Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de eğitim için kalkan C-160 uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını bildirdi. Olay sırasında uçakta teknik arıza meydana geldiği belirtilirken pilotların ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TEKNİK ARIZA NEDENİYLE ACİL İNİŞ YAPTI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığı belirtildi. Uçakta hafif hasar meydana geldiği, pilotlar ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında "Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettabatımızın sağlık durumları iyidir." ifadelerine yer verildi.

Kayseri\'de eğitim uçağı acil iniş yaptı
Kaynak: AA
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