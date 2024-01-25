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Kayseri'de Eğitim Uçağı Acil İniş Yaptı - Son Dakika
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Kayseri'de Eğitim Uçağı Acil İniş Yaptı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan C-160 uçağın teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığını ve uçakta hafif hasar oluştuğunu duyurdu. Pilotlar ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kayseri\'de Eğitim Uçağı Acil İniş Yaptı
25.01.2024 - 10:52,
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan C-160 uçağın teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığını, uçakta hafif hasar oluştuğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettebatımızın sağlık durumları iyidir" denildi.

Kaynak: DHA
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