Kayseri\'de Eğitim Uçağı Düştü, 2 Pilot Şehit Oldu

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(ANKARA) - Kayseri'de 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan kalkan SF-260D tipi eğitim uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kaza kırıma uğrayan eğitim uçağındaki 2 pilotun şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığı, kazada 2 pilotun şehit olduğu bildirildi.