Kayseri'de Hükümlü Yakalandı

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Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arananların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ekipler, hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yi (20) yakaladı.

Hükümlü, cezaevine teslim edildi.