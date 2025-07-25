Kayseri'de Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (35), yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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