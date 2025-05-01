Kayseri\'de İkiz Plaka Cezası

KAYSERİ'de 'ikiz plaka' kullandığı tespit edilen otomobil sürücüsü K.Ç.'ye 55 bin 569 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi'ndeki bir AVM'nin otoparkında bulunan 38 GB 182 plakalı otomobilin ikiz plakalı olduğu ihbarını aldı. Bu kapsamda adrese gelen ekipler, araçtaki plakanın bir başka araçta daha olduğunu tespit etti. Araçta yapılan aramada 4 plaka daha bulundu. Çekme belgeli olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü K.Ç.'ye 55 bin 569 TL ceza uygulandı.