Kayseri'de ucuz arsa vaadiyle internet üzerinden dolandırıcılık yapan 7 kişi yakalandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitesi aracılığıyla ucuz bedelle arsa satma ilanı vererek dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda G.P. (28), H.D. (38), K.D. (32), A.D. (34), A.M. (23), A.S.K. (26) ve C.Ş'yi (49) yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda 16 sim kart, 13 telefon, 3 bilgisayar ve 2 hafıza kartı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de İnternetten Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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